https://ria.ru/20250327/ukraina-2007599896.html

Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ

Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025

Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ

Около взвода обученных в Великобритании украинских десантников дезертировали по пути на фронт после обучения, рассказал РИА Новости бывший украинский... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:37:00+03:00

2025-03-27T05:37:00+03:00

2025-03-27T11:47:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Около взвода обученных в Великобритании украинских десантников дезертировали по пути на фронт после обучения, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С., бежавший из военного лагеря в Великобритании. "С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло", — пояснил он.По словам бывшего украинского военного, на Украине его сослуживцы тоже разбежались, не добравшись до линии фронта. Люди жить хотят, они пошли по принуждению ТЦК, а не по доброй воле, добавил собеседник агентства.Валерий был мобилизован в Киеве в 2024 году, совершил побег из тренировочного лагеря в Великобритании, после чего приехал на подконтрольную России часть Херсонской области. Учебный лагерь НАТО, где он проходил подготовку, был расположен в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города Манчестера и был обнесен колючей проволокой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, украина, польша, нато