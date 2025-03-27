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Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025
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05:37 27.03.2025 (обновлено: 11:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007599896.html
Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ
Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025
Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ
Около взвода обученных в Великобритании украинских десантников дезертировали по пути на фронт после обучения, рассказал РИА Новости бывший украинский... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:37:00+03:00
2025-03-27T11:47:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Около взвода обученных в Великобритании украинских десантников дезертировали по пути на фронт после обучения, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С., бежавший из военного лагеря в Великобритании. "С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло", — пояснил он.По словам бывшего украинского военного, на Украине его сослуживцы тоже разбежались, не добравшись до линии фронта. Люди жить хотят, они пошли по принуждению ТЦК, а не по доброй воле, добавил собеседник агентства.Валерий был мобилизован в Киеве в 2024 году, совершил побег из тренировочного лагеря в Великобритании, после чего приехал на подконтрольную России часть Херсонской области. Учебный лагерь НАТО, где он проходил подготовку, был расположен в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города Манчестера и был обнесен колючей проволокой.
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в мире, великобритания, украина, польша, нато
В мире, Великобритания, Украина, Польша, НАТО
Украинский перебежчик рассказал о дезертирстве в ВСУ

Украинский перебежчик рассказал о побеге взвода обученных в Британии десантников

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Около взвода обученных в Великобритании украинских десантников дезертировали по пути на фронт после обучения, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С., бежавший из военного лагеря в Великобритании.
«
"С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло", — пояснил он.
По словам бывшего украинского военного, на Украине его сослуживцы тоже разбежались, не добравшись до линии фронта. Люди жить хотят, они пошли по принуждению ТЦК, а не по доброй воле, добавил собеседник агентства.
Валерий был мобилизован в Киеве в 2024 году, совершил побег из тренировочного лагеря в Великобритании, после чего приехал на подконтрольную России часть Херсонской области. Учебный лагерь НАТО, где он проходил подготовку, был расположен в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города Манчестера и был обнесен колючей проволокой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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