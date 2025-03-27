https://ria.ru/20250327/ukraina-2007595029.html

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 27.03.2025

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:44:00+03:00

2025-03-27T03:44:00+03:00

2025-03-27T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель подполья."Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — сказал он.По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов."Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.В Минобороны ранее сообщили о ликвидации 24 марта дрона ВСУ, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут. Через день там же отразили атаку еще двух украинских беспилотников.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины