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Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:44 27.03.2025 (обновлено: 09:29 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007595029.html
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье - РИА Новости, 27.03.2025
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:44:00+03:00
2025-03-27T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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николаев (украина)
украина
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель подполья."Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — сказал он.По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов."Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.В Минобороны ранее сообщили о ликвидации 24 марта дрона ВСУ, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут. Через день там же отразили атаку еще двух украинских беспилотников.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, николаев (украина), украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина), Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель подполья.
"Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — сказал он.
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По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов.
«
"Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.
В Минобороны ранее сообщили о ликвидации 24 марта дрона ВСУ, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут. Через день там же отразили атаку еще двух украинских беспилотников.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.
Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаев (Украина)УкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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