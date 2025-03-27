Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель подполья.
"Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — сказал он.
По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов.
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"Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.
В Минобороны ранее сообщили о ликвидации 24 марта дрона ВСУ, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут. Через день там же отразили атаку еще двух украинских беспилотников.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.
Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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