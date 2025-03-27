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Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков - РИА Новости, 27.03.2025
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Наука
 
09:12 27.03.2025 (обновлено: 09:19 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/uchenye-2007614622.html
Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков
Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков - РИА Новости, 27.03.2025
Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков
Биологи Самарского университета имени Королева во время экспериментов выявили, что из-за приема антибиотиков крысы глупеют, теряют любознательность и впадают в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:12:00+03:00
2025-03-27T09:19:00+03:00
наука
владимир беляков
самарский университет
вакцинация россиян от covid-19
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Биологи Самарского университета имени Королева во время экспериментов выявили, что из-за приема антибиотиков крысы глупеют, теряют любознательность и впадают в стресс, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Биологи Самарского университета... в рамках экспериментального исследования определили, как меняются поведенческие реакции и когнитивные (умственные) способности крыс после приема антибиотиков. Данное исследование должно расширить научные знания о том, как взаимосвязаны мозг и микробиота – кишечная микрофлора животных и человека, которая, как правило, серьезно страдает в ходе антибиотиковой терапии", - говорится в сообщении Самарского университета. Такие исследования взаимосвязи мозга и микробиоты кишечника актуальны для изучения неврологических заболеваний, включая болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза, шизофрении и депрессии. По современным научным представлениям, кишечные бактерии выделяют биологически активные вещества, влияющие на состояние мозга и нервной системы, отметил доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета Владимир Беляков. Самарские ученые проводили исследование на взрослых крысах-самцах, которых разделили на две группы. Животным из первой группы в течение десяти суток впрыскивали суспензию из трех распространенных антибиотиков, крысы из второй группы лекарств не получали. Исследование показало, что воздействие антибиотиков привело к неблагоприятным изменениям в кишечной микробиоте и поведении грызунов. На различных тестовых установках у крыс снизилась мотивация обследовать специальные отверстия, грызуны стремились избегать освещенных открытых территорий и не могли запомнить расположение норок. Все это говорит о том, что у животных снизилась исследовательская активность и пространственная память, при этом тревожность у грызунов выросла. Крысы, которые не получали антибиотики, остались такими же активными, как и прежде. "Из-за нарушения кишечной микробиоты происходит снижение выработки короткоцепочных жирных кислот, биогенных аминов и других веществ с нейромодуляторными эффектами, что может приводить к дефициту когнитивных функций, нарушениям эмоционального состояния и, как следствие, формированию поведения с меньшим приспособительным потенциалом", – сообщил Беляков.
https://ria.ru/20241107/krysy-1982337377.html
https://ria.ru/20250116/sochetanie-1756387174.html
https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html
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владимир беляков, самарский университет, вакцинация россиян от covid-19
Наука, Владимир Беляков, Самарский университет, Вакцинация россиян от COVID-19
Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков

Самарский университет имени Королева: крысы глупеют из-за антибиотиков

© Depositphotos.com / motortionЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Depositphotos.com / motortion
Лабораторные исследования. Архивное фото
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Биологи Самарского университета имени Королева во время экспериментов выявили, что из-за приема антибиотиков крысы глупеют, теряют любознательность и впадают в стресс, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Биологи Самарского университета... в рамках экспериментального исследования определили, как меняются поведенческие реакции и когнитивные (умственные) способности крыс после приема антибиотиков. Данное исследование должно расширить научные знания о том, как взаимосвязаны мозг и микробиота – кишечная микрофлора животных и человека, которая, как правило, серьезно страдает в ходе антибиотиковой терапии", - говорится в сообщении Самарского университета.
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Такие исследования взаимосвязи мозга и микробиоты кишечника актуальны для изучения неврологических заболеваний, включая болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза, шизофрении и депрессии. По современным научным представлениям, кишечные бактерии выделяют биологически активные вещества, влияющие на состояние мозга и нервной системы, отметил доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета Владимир Беляков.
Самарские ученые проводили исследование на взрослых крысах-самцах, которых разделили на две группы. Животным из первой группы в течение десяти суток впрыскивали суспензию из трех распространенных антибиотиков, крысы из второй группы лекарств не получали.
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Исследование показало, что воздействие антибиотиков привело к неблагоприятным изменениям в кишечной микробиоте и поведении грызунов. На различных тестовых установках у крыс снизилась мотивация обследовать специальные отверстия, грызуны стремились избегать освещенных открытых территорий и не могли запомнить расположение норок. Все это говорит о том, что у животных снизилась исследовательская активность и пространственная память, при этом тревожность у грызунов выросла. Крысы, которые не получали антибиотики, остались такими же активными, как и прежде.
"Из-за нарушения кишечной микробиоты происходит снижение выработки короткоцепочных жирных кислот, биогенных аминов и других веществ с нейромодуляторными эффектами, что может приводить к дефициту когнитивных функций, нарушениям эмоционального состояния и, как следствие, формированию поведения с меньшим приспособительным потенциалом", – сообщил Беляков.
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