https://ria.ru/20250327/uchenye-2007614622.html

Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков

Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков - РИА Новости, 27.03.2025

Ученые выяснили, что крысы глупеют из-за антибиотиков

Биологи Самарского университета имени Королева во время экспериментов выявили, что из-за приема антибиотиков крысы глупеют, теряют любознательность и впадают в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:12:00+03:00

2025-03-27T09:12:00+03:00

2025-03-27T09:19:00+03:00

наука

владимир беляков

самарский университет

вакцинация россиян от covid-19

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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Биологи Самарского университета имени Королева во время экспериментов выявили, что из-за приема антибиотиков крысы глупеют, теряют любознательность и впадают в стресс, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Биологи Самарского университета... в рамках экспериментального исследования определили, как меняются поведенческие реакции и когнитивные (умственные) способности крыс после приема антибиотиков. Данное исследование должно расширить научные знания о том, как взаимосвязаны мозг и микробиота – кишечная микрофлора животных и человека, которая, как правило, серьезно страдает в ходе антибиотиковой терапии", - говорится в сообщении Самарского университета. Такие исследования взаимосвязи мозга и микробиоты кишечника актуальны для изучения неврологических заболеваний, включая болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза, шизофрении и депрессии. По современным научным представлениям, кишечные бактерии выделяют биологически активные вещества, влияющие на состояние мозга и нервной системы, отметил доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета Владимир Беляков. Самарские ученые проводили исследование на взрослых крысах-самцах, которых разделили на две группы. Животным из первой группы в течение десяти суток впрыскивали суспензию из трех распространенных антибиотиков, крысы из второй группы лекарств не получали. Исследование показало, что воздействие антибиотиков привело к неблагоприятным изменениям в кишечной микробиоте и поведении грызунов. На различных тестовых установках у крыс снизилась мотивация обследовать специальные отверстия, грызуны стремились избегать освещенных открытых территорий и не могли запомнить расположение норок. Все это говорит о том, что у животных снизилась исследовательская активность и пространственная память, при этом тревожность у грызунов выросла. Крысы, которые не получали антибиотики, остались такими же активными, как и прежде. "Из-за нарушения кишечной микробиоты происходит снижение выработки короткоцепочных жирных кислот, биогенных аминов и других веществ с нейромодуляторными эффектами, что может приводить к дефициту когнитивных функций, нарушениям эмоционального состояния и, как следствие, формированию поведения с меньшим приспособительным потенциалом", – сообщил Беляков.

https://ria.ru/20241107/krysy-1982337377.html

https://ria.ru/20250116/sochetanie-1756387174.html

https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир беляков, самарский университет, вакцинация россиян от covid-19