https://ria.ru/20250327/tramp-2007805971.html

Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН

Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей. "Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз, как своего крупнейшего союзника, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, он не хочет рисковать местом Стефаник в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен. "Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", - добавил президент США.

https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, оон