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Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
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21:38 27.03.2025 (обновлено: 21:39 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007805971.html
Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН
Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:38:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей. "Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз, как своего крупнейшего союзника, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, он не хочет рисковать местом Стефаник в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен. "Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", - добавил президент США.
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в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН

Трамп отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН ради конгресса США

© Win McNamee Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей.
«
"Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз, как своего крупнейшего союзника, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил Трамп, он не хочет рисковать местом Стефаник в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен.
"Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", - добавил президент США.
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