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Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
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21:18 27.03.2025 (обновлено: 21:57 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007803995.html
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Соединенных Штатов при ООН, чтобы... РИА Новости, 27.03.2025
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Соединенных Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей.&quot;Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост&quot;, — написал он.Как подчеркнул Трамп, он не хочет рисковать местом конгрессвумен в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен."Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", — добавил президент.Стефаник занимает место в конгрессе с 2015 года и считается влиятельным голосом внутри Республиканской партии.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джим риш, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джим Риш, ООН
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник в ООН, чтобы сохранить ее место в Конгрессе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Соединенных Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей.
«

"Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост", — написал он.

Как подчеркнул Трамп, он не хочет рисковать местом конгрессвумен в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен.
"Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", — добавил президент.
Стефаник занимает место в конгрессе с 2015 года и считается влиятельным голосом внутри Республиканской партии.
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