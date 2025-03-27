https://ria.ru/20250327/tramp-2007803995.html

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Соединенных Штатов при ООН, чтобы... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Соединенных Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей."Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост", — написал он.Как подчеркнул Трамп, он не хочет рисковать местом конгрессвумен в палате представителей, а в ее победе на перевыборах он уверен."Есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН", — добавил президент.Стефаник занимает место в конгрессе с 2015 года и считается влиятельным голосом внутри Республиканской партии.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982995292.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джим риш, оон