https://ria.ru/20250327/tramp-2007661200.html

Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением

Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:06:00+03:00

2025-03-27T13:06:00+03:00

2025-03-27T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает телерадиокомпания DR."Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители", — сказал он. По мнению министра, Трамп ужесточает риторику в отношении гренландского вопроса, а сами Штаты обостряют конфликт. Недавние высказывания американского лидера были очень жесткими и неподобающими, добавил Поульсен. "Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого при том является Гренландия", — подчеркнул он, отметив, что со стороны США исходит "скрытая угроза" по отношению к Дании. Минувшей ночью Трамп в очередной раз заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения как национальной, так и международной безопасности. До этого он уже говорил, что остров так или иначе окажется под контролем Вашингтона, и пообещал местным жителям богатство, если они присоединятся к Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509498.html

https://ria.ru/20250327/tramp-2007594207.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп