Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением
Поульсен: Дания не позволит США считать, что они могут решать будущее Гренландии
© Win McNamee Президент США Дональд Трамп
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает телерадиокомпания DR.
"Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители", — сказал он.
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По мнению министра, Трамп ужесточает риторику в отношении гренландского вопроса, а сами Штаты обостряют конфликт. Недавние высказывания американского лидера были очень жесткими и неподобающими, добавил Поульсен.
"Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого при том является Гренландия", — подчеркнул он, отметив, что со стороны США исходит "скрытая угроза" по отношению к Дании.
Минувшей ночью Трамп в очередной раз заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения как национальной, так и международной безопасности. До этого он уже говорил, что остров так или иначе окажется под контролем Вашингтона, и пообещал местным жителям богатство, если они присоединятся к Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.