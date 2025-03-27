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Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением - РИА Новости, 27.03.2025
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13:06 27.03.2025 (обновлено: 14:09 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007661200.html
Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением
Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:06:00+03:00
2025-03-27T14:09:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает телерадиокомпания DR."Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители", — сказал он. По мнению министра, Трамп ужесточает риторику в отношении гренландского вопроса, а сами Штаты обостряют конфликт. Недавние высказывания американского лидера были очень жесткими и неподобающими, добавил Поульсен. "Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого при том является Гренландия", — подчеркнул он, отметив, что со стороны США исходит "скрытая угроза" по отношению к Дании. Минувшей ночью Трамп в очередной раз заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения как национальной, так и международной безопасности. До этого он уже говорил, что остров так или иначе окажется под контролем Вашингтона, и пообещал местным жителям богатство, если они присоединятся к Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995509498.html
https://ria.ru/20250327/tramp-2007594207.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Глава Минобороны Дании обратился к Трампу с жестким заявлением

Поульсен: Дания не позволит США считать, что они могут решать будущее Гренландии

© Win McNamee Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен обрушился на президента США Дональда Трампа с резкой критикой из-за его высказываний о Гренландии, передает телерадиокомпания DR.
"Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители", — сказал он.
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Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
26 января, 05:21
По мнению министра, Трамп ужесточает риторику в отношении гренландского вопроса, а сами Штаты обостряют конфликт. Недавние высказывания американского лидера были очень жесткими и неподобающими, добавил Поульсен.
"Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким королевство будет в будущем. Это решение принимается королевством, частью которого при том является Гренландия", — подчеркнул он, отметив, что со стороны США исходит "скрытая угроза" по отношению к Дании.
Минувшей ночью Трамп в очередной раз заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения как национальной, так и международной безопасности. До этого он уже говорил, что остров так или иначе окажется под контролем Вашингтона, и пообещал местным жителям богатство, если они присоединятся к Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
США необходима Гренландия, заявил Трамп
03:30
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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