https://ria.ru/20250327/tramp-2007615670.html

Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами

Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами

Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:21:00+03:00

2025-03-27T09:21:00+03:00

2025-03-27T10:38:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. "Если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то крупномасштабные пошлины, гораздо крупнее, чем запланированные в настоящее время, будут введены для них обоих", — указал он.Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.США уже ввели 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html

https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html

сша

канада

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире