https://ria.ru/20250327/tramp-2007615670.html
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами
Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:21:00+03:00
2025-03-27T09:21:00+03:00
2025-03-27T10:38:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. "Если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то крупномасштабные пошлины, гораздо крупнее, чем запланированные в настоящее время, будут введены для них обоих", — указал он.Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.США уже ввели 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html
https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами
Трамп пригрозил ЕС и Канаде крупными пошлинами в случае нанесения ущерба США