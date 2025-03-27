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Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами - РИА Новости, 27.03.2025
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09:21 27.03.2025 (обновлено: 10:38 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007615670.html
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами
Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:21:00+03:00
2025-03-27T10:38:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. &quot;Если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то крупномасштабные пошлины, гораздо крупнее, чем запланированные в настоящее время, будут введены для них обоих&quot;, — указал он.Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.США уже ввели 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html
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сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами

Трамп пригрозил ЕС и Канаде крупными пошлинами в случае нанесения ущерба США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США "экономического вреда", на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные, написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«

"Если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то крупномасштабные пошлины, гораздо крупнее, чем запланированные в настоящее время, будут введены для них обоих", — указал он.

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Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
США уже ввели 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
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СШАКанадаКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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