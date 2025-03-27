https://ria.ru/20250327/tramp-2007610928.html
Трамп призвал лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования
Трамп призвал лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп призвал лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно лишить финансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно лишить финансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS), обвинив СМИ в предвзятости. Ранее Трамп заявлял, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR и PBS. "NPR и PBS, две ужасные и полностью предвзятые платформы (сети!), должны быть НЕМЕДЛЕННО лишены финансирования Конгрессом", - написал Трампа в соцсети Truth Social. Он также добавил, что эти СМИ являются орудиями "радикальной левой Демократической партии".
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования
Трамп призвал конгресс лишить радио NPR и телеканал PBS финансирования