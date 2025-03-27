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Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США - РИА Новости, 27.03.2025
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03:14 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/tramp-2007593589.html
Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США
Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США
Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США. РИА Новости, 27.03.2025
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США. "Рад сообщить о назначении Брендона Бича следующим казначеем Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа. По словам американского лидера, Бич "помог одержать масштабную и историческую победу" движения Трампа в Джорджии и с 2012 года "прекрасно работает в сенате штата". "В качестве казначея он будет отстаивать ценности финансовой ответственности, экономического роста и поможет приблизить Золотой Век Америки", - добавил Трамп. Казначей США - должностное лицо министерства финансов, играющее символическую и представительскую роль. Казначей координирует вопросы, связанные с выпуском валюты, и традиционно ставит подпись на американских банкнотах наряду с министром финансов.
https://ria.ru/20250320/tramp-2006096411.html
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США

Трамп объявил о назначении сенатора Джорджии Брендона Бича на пост казначея США

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США.
"Рад сообщить о назначении Брендона Бича следующим казначеем Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа.
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По словам американского лидера, Бич "помог одержать масштабную и историческую победу" движения Трампа в Джорджии и с 2012 года "прекрасно работает в сенате штата".
"В качестве казначея он будет отстаивать ценности финансовой ответственности, экономического роста и поможет приблизить Золотой Век Америки", - добавил Трамп.
Казначей США - должностное лицо министерства финансов, играющее символическую и представительскую роль. Казначей координирует вопросы, связанные с выпуском валюты, и традиционно ставит подпись на американских банкнотах наряду с министром финансов.
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