Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США
Трамп объявил о назначении сенатора Джорджии Брендона Бича на пост казначея США
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США.
"Рад сообщить о назначении Брендона Бича следующим казначеем Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа.
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По словам американского лидера, Бич "помог одержать масштабную и историческую победу" движения Трампа в Джорджии и с 2012 года "прекрасно работает в сенате штата".
"В качестве казначея он будет отстаивать ценности финансовой ответственности, экономического роста и поможет приблизить Золотой Век Америки", - добавил Трамп.
Казначей США - должностное лицо министерства финансов, играющее символическую и представительскую роль. Казначей координирует вопросы, связанные с выпуском валюты, и традиционно ставит подпись на американских банкнотах наряду с министром финансов.