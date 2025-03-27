https://ria.ru/20250327/tramp-2007593589.html

Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США

Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп назначил сенатора Джорджии на пост казначея США

Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social объявил о назначении сенатора штата Джорджия Брендона Бича на пост казначея США. "Рад сообщить о назначении Брендона Бича следующим казначеем Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Трампа. По словам американского лидера, Бич "помог одержать масштабную и историческую победу" движения Трампа в Джорджии и с 2012 года "прекрасно работает в сенате штата". "В качестве казначея он будет отстаивать ценности финансовой ответственности, экономического роста и поможет приблизить Золотой Век Америки", - добавил Трамп. Казначей США - должностное лицо министерства финансов, играющее символическую и представительскую роль. Казначей координирует вопросы, связанные с выпуском валюты, и традиционно ставит подпись на американских банкнотах наряду с министром финансов.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006096411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, сша, дональд трамп