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Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной - РИА Новости, 27.03.2025
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02:19 27.03.2025 (обновлено: 09:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007591674.html
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной
Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:19:00+03:00
2025-03-27T09:21:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить мессенджер Signal. "Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.При этом президент допустил, что мессенджер может быть "дефектной системой".Думаю, нам стоит в этом разобраться &lt;…&gt; Нам предстоит это выяснить", — добавил он. В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной

Трамп назвал охотой на ведьм раздувание скандала вокруг утечки данных в Signal

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить мессенджер Signal.
"Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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При этом президент допустил, что мессенджер может быть "дефектной системой".
Думаю, нам стоит в этом разобраться <…> Нам предстоит это выяснить", — добавил он.
В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
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В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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