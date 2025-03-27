https://ria.ru/20250327/tramp-2007591674.html
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной
Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:19:00+03:00
2025-03-27T02:19:00+03:00
2025-03-27T09:21:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить мессенджер Signal. "Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.При этом президент допустил, что мессенджер может быть "дефектной системой".Думаю, нам стоит в этом разобраться <…> Нам предстоит это выяснить", — добавил он. В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной
Трамп назвал охотой на ведьм раздувание скандала вокруг утечки данных в Signal
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить мессенджер Signal.
"Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
При этом президент допустил, что мессенджер может быть "дефектной системой".
Думаю, нам стоит в этом разобраться <…> Нам предстоит это выяснить", — добавил он.
В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца
. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла
".
Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.