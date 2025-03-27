https://ria.ru/20250327/tramp-2007591674.html

Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной

Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп допустил, что платформа Signal может быть дефектной

Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:19:00+03:00

2025-03-27T02:19:00+03:00

2025-03-27T09:21:00+03:00

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дональд трамп

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что попытки раздуть скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену стали "охотой на ведьм", но пообещал проверить мессенджер Signal. "Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.При этом президент допустил, что мессенджер может быть "дефектной системой".Думаю, нам стоит в этом разобраться <…> Нам предстоит это выяснить", — добавил он. В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.

https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла