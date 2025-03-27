https://ria.ru/20250327/tramp-2007588116.html
Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары
Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары
США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:56:00+03:00
2025-03-27T00:56:00+03:00
2025-03-27T02:07:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной, заявил американский президент Дональд Трамп. "Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы это произошло", – сказал он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, может ли Китай участвовать в утверждении условий сделки. "Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку – почему бы и нет", - добавил глава государства. Он также подчеркнул, что сделка с TikTok "будет в интересах США", и добавил, что у него есть возможность продлить дедлайн её заключения: "Если мы захотим – мы продлим. У нас есть на это полномочия".
https://ria.ru/20250315/vens-2005135775.html
https://ria.ru/20250324/strany-2007057016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, TikTok, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары
Трамп: США могут ослабить пошлины на товары из КНР при успешной сделке по TikTok