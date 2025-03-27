https://ria.ru/20250327/tramp-2007588116.html

Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары

Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары

США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025

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сша

китай

дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной, заявил американский президент Дональд Трамп. "Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы это произошло", – сказал он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, может ли Китай участвовать в утверждении условий сделки. "Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку – почему бы и нет", - добавил глава государства. Он также подчеркнул, что сделка с TikTok "будет в интересах США", и добавил, что у него есть возможность продлить дедлайн её заключения: "Если мы захотим – мы продлим. У нас есть на это полномочия".

https://ria.ru/20250315/vens-2005135775.html

https://ria.ru/20250324/strany-2007057016.html

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире