https://ria.ru/20250327/tramp-2007587648.html

Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к заключению мира, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025

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2025-03-27T02:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к заключению мира, заявил президент США Дональд Трамп."Хуситы хотят мира, потому что мы по ним сильно ударили… Они больше не хотят этого", - сказал он, выступая в Овальном кабинете.Американский лидер отметил, что удары по хуситам продолжаются "ежедневно" и оказались "крайне успешными". "Мы будем продолжать это долго. Это оказалось даже успешнее, чем мы ожидали", - добавил он.Отвечая на вопрос о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене, Трамп отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных."Мне говорили, что это так. Но я не уверен. Вам стоит спросить тех, кто был вовлечен в этот процесс", - отметил он.

https://ria.ru/20250327/khusity-2007585478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп