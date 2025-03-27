https://ria.ru/20250327/tramp-2007587648.html
Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери
Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери
Хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к заключению мира, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:45:00+03:00
2025-03-27T00:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к заключению мира, заявил президент США Дональд Трамп."Хуситы хотят мира, потому что мы по ним сильно ударили… Они больше не хотят этого", - сказал он, выступая в Овальном кабинете.Американский лидер отметил, что удары по хуситам продолжаются "ежедневно" и оказались "крайне успешными". "Мы будем продолжать это долго. Это оказалось даже успешнее, чем мы ожидали", - добавил он.Отвечая на вопрос о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене, Трамп отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных."Мне говорили, что это так. Но я не уверен. Вам стоит спросить тех, кто был вовлечен в этот процесс", - отметил он.
https://ria.ru/20250327/khusity-2007585478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, йемен, дональд трамп
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери
Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери и хотят мира
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к заключению мира, заявил президент США Дональд Трамп.
"Хуситы хотят мира, потому что мы по ним сильно ударили… Они больше не хотят этого", - сказал он, выступая в Овальном кабинете.
Американский лидер отметил, что удары по хуситам продолжаются "ежедневно" и оказались "крайне успешными". "Мы будем продолжать это долго. Это оказалось даже успешнее, чем мы ожидали", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене
, Трамп
отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных.
"Мне говорили, что это так. Но я не уверен. Вам стоит спросить тех, кто был вовлечен в этот процесс", - отметил он.