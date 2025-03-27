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США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп - РИА Новости, 27.03.2025
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00:34 27.03.2025 (обновлено: 01:06 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007587025.html
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп - РИА Новости, 27.03.2025
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение", — сказал он, выступая в Овальном кабинете.Глава Белого дома отметил, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов:"Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой — за бурение", — уточнил американский лидер.Он также сослался на положительный опыт других стран в данной сфере, указав, что Германия строит всё больше угольных электростанций, а Китай запускает по одной каждую неделю. А у нас уголь — мощнейший источник энергии, добавил Трамп.
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сша, в мире, китай, дональд трамп
США, В мире, Китай, Дональд Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп

Трамп: США возобновляют работу угольных шахт для наращивания энергоспроизводства

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение", — сказал он, выступая в Овальном кабинете.
Глава Белого дома отметил, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов:
"Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой — за бурение", — уточнил американский лидер.
Он также сослался на положительный опыт других стран в данной сфере, указав, что Германия строит всё больше угольных электростанций, а Китай запускает по одной каждую неделю. А у нас уголь — мощнейший источник энергии, добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США
25 марта, 15:47
 
СШАВ миреКитайДональд Трамп
 
 
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