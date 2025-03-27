https://ria.ru/20250327/tramp-2007587025.html
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп - РИА Новости, 27.03.2025
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:34:00+03:00
2025-03-27T00:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение", — сказал он, выступая в Овальном кабинете.Глава Белого дома отметил, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов:"Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой — за бурение", — уточнил американский лидер.Он также сослался на положительный опыт других стран в данной сфере, указав, что Германия строит всё больше угольных электростанций, а Китай запускает по одной каждую неделю. А у нас уголь — мощнейший источник энергии, добавил Трамп.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007216001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, китай, дональд трамп
США, В мире, Китай, Дональд Трамп
США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп
Трамп: США возобновляют работу угольных шахт для наращивания энергоспроизводства