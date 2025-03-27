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США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны - РИА Новости, 27.03.2025
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00:25 27.03.2025 (обновлено: 01:03 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tramp-2007586426.html
США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны
США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны - РИА Новости, 27.03.2025
США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны
США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025
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сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
америка
индиана
дональд трамп
авто
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп."Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе", — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.Президент пояснил, что цель этой меры — стимулировать возвращение производств в США: "Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов".По его словам, японская Honda уже начала возведение одного из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. "Они бы этого не сделали без того, что мы предприняли", — подчеркнул Трамп."Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля", - сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете. По его словам, пошлина будет постоянной.Он отметил, что подписывает указ, который должен привести к росту автомобильной отрасли в стране.
https://ria.ru/20250326/poshliny-2007374380.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html
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сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, америка, индиана, дональд трамп, авто
США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Америка, Индиана, Дональд Трамп, Авто
США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны

Трамп: США вводят 25-процентную пошлину на автомобили, собранные за рубежом

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
"Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе", — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС
Вчера, 11:23
Президент пояснил, что цель этой меры — стимулировать возвращение производств в США: "Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов".
По его словам, японская Honda уже начала возведение одного из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. "Они бы этого не сделали без того, что мы предприняли", — подчеркнул Трамп.
"Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля", - сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете. По его словам, пошлина будет постоянной.
Он отметил, что подписывает указ, который должен привести к росту автомобильной отрасли в стране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
25 марта, 15:05
 
СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреАмерикаИндианаДональд ТрампАвто
 
 
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