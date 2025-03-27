https://ria.ru/20250327/tramp-2007586426.html

США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны

США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны - РИА Новости, 27.03.2025

США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны

США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T00:25:00+03:00

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сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

америка

индиана

дональд трамп

авто

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп."Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе", — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.Президент пояснил, что цель этой меры — стимулировать возвращение производств в США: "Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов".По его словам, японская Honda уже начала возведение одного из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. "Они бы этого не сделали без того, что мы предприняли", — подчеркнул Трамп."Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля", - сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете. По его словам, пошлина будет постоянной.Он отметил, что подписывает указ, который должен привести к росту автомобильной отрасли в стране.

https://ria.ru/20250326/poshliny-2007374380.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html

сша

америка

индиана

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, америка, индиана, дональд трамп, авто