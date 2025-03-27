https://ria.ru/20250327/toksichnoe-2007595369.html

Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений

Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений - РИА Новости, 27.03.2025

Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений

Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:49:00+03:00

2025-03-27T03:49:00+03:00

2025-03-27T03:54:00+03:00

сша

россия

в мире

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе российских журналистов посол России в США Александр Дарчиев."Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует ещё больших усилий", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.

https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595222.html

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2025

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сша, россия, в мире, александр дарчиев