https://ria.ru/20250327/toksichnoe-2007595369.html
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений - РИА Новости, 27.03.2025
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений
Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:49:00+03:00
2025-03-27T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе российских журналистов посол России в США Александр Дарчиев."Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует ещё больших усилий", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595222.html
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сша, россия, в мире, александр дарчиев
США, Россия, В мире, Александр Дарчиев
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений
Посол Дарчиев: расчистка наследия в отношениях РФ и США требует больших усилий