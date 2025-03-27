Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 27.03.2025 (обновлено: 03:54 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/toksichnoe-2007595369.html
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений - РИА Новости, 27.03.2025
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений
Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:49:00+03:00
2025-03-27T03:54:00+03:00
сша
россия
в мире
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615559_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_8eab985283d2dfe0abd03c3100011230.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе российских журналистов посол России в США Александр Дарчиев."Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует ещё больших усилий", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595222.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615559_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7700c6fcb888d63ba57218eb8f37f973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, александр дарчиев
США, Россия, В мире, Александр Дарчиев
Посол России в США рассказал, что потребуется для улучшения отношений

Посол Дарчиев: расчистка наследия в отношениях РФ и США требует больших усилий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол России в США Александр Дарчиев
Посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Расчистка санкционного "токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях России и США, потребует еще больших усилий, заявил в среду группе российских журналистов посол России в США Александр Дарчиев.
"Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует ещё больших усилий", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей
03:47
 
СШАРоссияВ миреАлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала