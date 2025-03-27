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Российская 14-летняя актриса попала в базу украинского "Миротворца "
Российская 14-летняя актриса попала в базу украинского "Миротворца " - РИА Новости, 27.03.2025
Российская 14-летняя актриса попала в базу украинского "Миротворца "
Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", появилась в базе скандального украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:44:00+03:00
2025-03-27T23:44:00+03:00
2025-03-27T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", появилась в базе скандального украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В качестве примера такого мероприятия указаны съемки в образовательных роликах, посвященных лагерю "Артек" в Крыму. В списках сайта "Миротворец" Темнова находится с 23 марта этого года. Также на "Миротворце" размещены личные данные актрисы, в том числе адрес и номер паспорта. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250306/vens-2003351035.html
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Российская 14-летняя актриса попала в базу украинского "Миротворца "
Российская 14-летняя актриса Темнова из "Манюни" попала в базу "Миротворца "