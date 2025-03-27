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В Великом Новгороде у школьника задымился телефон во время урока - РИА Новости, 27.03.2025
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17:21 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/telefon-2007741126.html
В Великом Новгороде у школьника задымился телефон во время урока
В Великом Новгороде у школьника задымился телефон во время урока - РИА Новости, 27.03.2025
В Великом Новгороде у школьника задымился телефон во время урока
Мобильный телефон сильно задымился у школьника во время урока в Великом Новгороде, никто не пострадал, пожарная сигнализация сработала штатно, сообщила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:21:00+03:00
2025-03-27T17:21:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Мобильный телефон сильно задымился у школьника во время урока в Великом Новгороде, никто не пострадал, пожарная сигнализация сработала штатно, сообщила пресс-служба мэрии. Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором видно дымящийся телефон на парте, отбегающего от него ученика и опустевший класс. Сообщалось, что ученик в школе №36 во время урока ударил по вздувшейся батарее телефона, после чего мобильник задымился. "Во время урока из телефона ученика пошел сильный дым. Преподаватель вывел детей из класса, системы предупреждения о пожаре сработали штатно, в том числе система дымоудаления. После проветривания помещения занятия в классе продолжены. Школа работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде у школьника задымился телефон во время урока

В Великом Новгороде у школьника во время урока сильно задымился телефон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Мобильный телефон сильно задымился у школьника во время урока в Великом Новгороде, никто не пострадал, пожарная сигнализация сработала штатно, сообщила пресс-служба мэрии.
Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором видно дымящийся телефон на парте, отбегающего от него ученика и опустевший класс. Сообщалось, что ученик в школе №36 во время урока ударил по вздувшейся батарее телефона, после чего мобильник задымился.
"Во время урока из телефона ученика пошел сильный дым. Преподаватель вывел детей из класса, системы предупреждения о пожаре сработали штатно, в том числе система дымоудаления. После проветривания помещения занятия в классе продолжены. Школа работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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