https://ria.ru/20250327/teatr-2007139267.html

Всемирный день театра

Всемирный день театра - РИА Новости, 27.03.2025

Всемирный день театра

27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:12:00+03:00

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27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Всемирный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные вузы, академии и школы.МИТ был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли совместно с британским романистом и драматургом Джоном Пристли. Целью основателей МИТ было создание организации, которая соответствовала бы целям ЮНЕСКО в области культуры, образования и искусства и сосредоточила бы свои усилия на повышении статуса всех представителей исполнительских профессий.В настоящее время МИТ является крупнейшей в мире организацией исполнительских искусств, имеющей более 90 центров на всех континентах.СССР стал членом Международного института театра (МИТ) в 1959 году, когда в Москве, на базе Всероссийского театрального общества, был создан советский Национальный центр МИТ. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов.С 2009 года президентом МИТ в России был народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (1935-2024).Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Всемирного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962). Среди его авторов также были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016).Оно переводится более чем на 50 языков, читается десяткам тысяч зрителей перед спектаклями в театрах по всему миру и печатается в сотнях ежедневных газет.В 2025 году автором послания стал греческий театральный режиссер и педагог Теодорос Терзопулос. В нем он задается вопросами способности театра слышать тревожные сигналы времени и современного человека, живущего в клетке виртуальной реальности, роботизации и разрушающейся экосистемы планеты. По его мнению, миру нужны новые повествовательные способы, направленные на развитие памяти и формирование новой моральной и политической ответственности, чтобы выйти из многообразной диктатуры современного Средневековья. По данным Минкультуры РФ на 2023 год, всего по Российской Федерации работает 706 театров всех ведомств. В их числе - 399 драматических театра, 114 театров кукол, 83 театра юного зрителя, 78 театров оперы и балета, девять музыкальных театров и 23 прочих. В России во Всемирный день театра ежегодно проводится акция "День театра". В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы. В Москве традиционно проходит акция "Ночь театров". Впервые она прошла в 2013 году. В рамках проекта театры работают допоздна или до самого утра. Зрители могут посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи. Всего за 12 лет в столице в рамках акции прошло более 900 мероприятий, их посетили свыше 115 тысяч человек. В 2025 году акция пройдет с 27 по 28 марта. Любителей театрального искусства ждут порядка 120 мероприятий. Большую часть программы посвятят юбилеям артистов, драматургов, режиссеров, композиторов, писателей и культурных площадок.Акция объединит 90 учреждений культуры и откроется в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя, который в апреле отметит свой 100-летний юбилей. Коллектив Большого театра представит отрывок из балета "Лебединое озеро". Прогуляться по закулисью можно будет в Московском государственном академическом театре оперетты. В Московском государственном академическом театре "Русская песня" состоится встреча с его художественным руководителем – народной артисткой России Надеждой Бабкиной. В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" пройдет гала-концерт к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского.27 марта 2025 года, во Всемирный день театра, в Бетховенском зале Большого театра пройдет вручение специальных театральных премий "Золотой маски". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, театр, театры