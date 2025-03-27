https://ria.ru/20250327/tayvan-2007603970.html
Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном
Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном - РИА Новости, 27.03.2025
Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном
Корабль военно-морских сил Тайваня в четверг столкнулся с рыболовецким судном материкового Китая, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:23:00+03:00
2025-03-27T07:23:00+03:00
2025-03-27T07:23:00+03:00
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Корабль военно-морских сил Тайваня в четверг столкнулся с рыболовецким судном материкового Китая, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в заявлении на сайте ВМС острова. "Военный корабль "Чжунхэ" во время выполнения своей миссии 27 марта в 00.38 (19.38 мск 26 марта) столкнулся с китайским рыболовецким судном "Миньляньюй 61756" в морской акватории примерно в 45 морских милях (83,3 километра) от порта города Тайчжун", - говорится в заявлении. Отмечается, что в результате столкновения ни на одном судне "никто не пострадал", а полученные повреждения никак не влияют на безопасность навигации.
https://ria.ru/20250206/korabl-1997652300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном
Корабль ВМС Тайваня столкнулся с рыболовецким судном материкового Китая