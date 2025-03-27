https://ria.ru/20250327/tayvan-2007603970.html

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном - РИА Новости, 27.03.2025

Корабль ВМС Тайваня столкнулся с китайским судном

Корабль военно-морских сил Тайваня в четверг столкнулся с рыболовецким судном материкового Китая, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:23:00+03:00

2025-03-27T07:23:00+03:00

2025-03-27T07:23:00+03:00

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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Корабль военно-морских сил Тайваня в четверг столкнулся с рыболовецким судном материкового Китая, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в заявлении на сайте ВМС острова. "Военный корабль "Чжунхэ" во время выполнения своей миссии 27 марта в 00.38 (19.38 мск 26 марта) столкнулся с китайским рыболовецким судном "Миньляньюй 61756" в морской акватории примерно в 45 морских милях (83,3 километра) от порта города Тайчжун", - говорится в заявлении. Отмечается, что в результате столкновения ни на одном судне "никто не пострадал", а полученные повреждения никак не влияют на безопасность навигации.

https://ria.ru/20250206/korabl-1997652300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай