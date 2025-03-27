https://ria.ru/20250327/swift-2007636748.html
В Совфеде оценили перспективу возвращения России к SWIFT
В Совфеде оценили перспективу возвращения России к SWIFT - РИА Новости, 27.03.2025
В Совфеде оценили перспективу возвращения России к SWIFT
Возвращение России в международную банковскую систему SWIFT может стать первым шагом по восстановлению торговых отношений России и США, считает первый замглавы... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:22:00+03:00
2025-03-27T11:22:00+03:00
2025-03-27T11:22:00+03:00
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Возвращение России в международную банковскую систему SWIFT может стать первым шагом по восстановлению торговых отношений России и США, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News. По его словам, "все обсуждаемо". "Разблокировка SWIFT может стать первым шагом восстановления торговых отношений России - США. Проблема платежей сегодня является, пожалуй, главным ограничением работы российского бизнеса. Поэтому снятие ограничений на подключение российских банков к SWIFT может стать первым шагом на пути к полномасштабному экономическому урегулированию", - сказал сенатор РИА Новости. При этом важно, чтобы этот шаг американских властей не был единственным, подчеркнул он. "Ведь полномасштабная торговля может быть возобновлена только после снятия других ограничений с российских банков и предприятий", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20241226/svift-1991432028.html
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александр шендерюк-жидков, скотт бессент, россия, в мире
Александр Шендерюк-Жидков, Скотт Бессент, Россия, В мире
В Совфеде оценили перспективу возвращения России к SWIFT
Шендерюк-Жидков: подключение к SWIFT станет шагом в торговых отношениях с США
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Возвращение России в международную банковскую систему SWIFT может стать первым шагом по восстановлению торговых отношений России и США, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News. По его словам, "все обсуждаемо".
"Разблокировка SWIFT может стать первым шагом восстановления торговых отношений России - США. Проблема платежей сегодня является, пожалуй, главным ограничением работы российского бизнеса. Поэтому снятие ограничений на подключение российских банков к SWIFT может стать первым шагом на пути к полномасштабному экономическому урегулированию", - сказал сенатор РИА Новости.
При этом важно, чтобы этот шаг американских властей не был единственным, подчеркнул он.
"Ведь полномасштабная торговля может быть возобновлена только после снятия других ограничений с российских банков и предприятий", - заключил Шендерюк-Жидков.