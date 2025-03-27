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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение его живой силе и технике, ВСУ потеряли до 135 боевиков, сообщили в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:43:00+03:00

2025-03-27T14:43:00+03:00

2025-03-27T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение его живой силе и технике, ВСУ потеряли до 135 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и националистического батальона "Айдар"* в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 135 боевиков, три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.*Запрещенная в России террористическая организация

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вооруженные силы украины, россия, безопасность