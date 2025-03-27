https://ria.ru/20250327/svo-2007692777.html
ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:41:00+03:00
2025-03-27T14:41:00+03:00
2025-03-27T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
зверево
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004739743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b416518633e32b15a9a9c9243ad42a0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
красноармейск
зверево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004739743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_275613cdef5ac943c502f79dfd3c504d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, зверево, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Зверево, Безопасность
ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"