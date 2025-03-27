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ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ потеряли до 465 военных в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:41:00+03:00

2025-03-27T14:41:00+03:00

2025-03-27T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

зверево

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

зверево

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вооруженные силы украины, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, зверево, безопасность