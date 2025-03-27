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Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 27.03.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, танк и пять... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:40:00+03:00
2025-03-27T14:40:00+03:00
2025-03-27T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, танк и пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Платоновка, Миньковка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.
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северск, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий "Юга"