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Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 27.03.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, танк и пять... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:40:00+03:00

2025-03-27T14:40:00+03:00

2025-03-27T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, танк и пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Платоновка, Миньковка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

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северск, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность