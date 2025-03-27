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Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 27.03.2025 (обновлено: 14:01 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/svo-2007659455.html
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:58:00+03:00
2025-03-27T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах этих же сел и 14 населенных пунктов Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Уничтожен также пункт управления беспилотниками.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 6 бригадам ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах этих же сел и 14 населенных пунктов Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • более 190 человек убитыми и ранеными;
  • пять боевых бронемашин;
  • семь автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • миномет;
  • станция РЭБ.
Уничтожен также пункт управления беспилотниками.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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