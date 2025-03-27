https://ria.ru/20250327/svo-2007659455.html

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:58:00+03:00

2025-03-27T12:58:00+03:00

2025-03-27T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах этих же сел и 14 населенных пунктов Сумской области Украины. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Уничтожен также пункт управления беспилотниками.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность