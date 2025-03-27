Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 6 бригадам ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах этих же сел и 14 населенных пунктов Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
- более 190 человек убитыми и ранеными;
- пять боевых бронемашин;
- семь автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- миномет;
- станция РЭБ.
Уничтожен также пункт управления беспилотниками.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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