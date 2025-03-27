https://ria.ru/20250327/superjet-2007781069.html

Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet

Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet - РИА Новости, 27.03.2025

Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet

Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:29:00+03:00

2025-03-27T19:29:00+03:00

2025-03-27T19:46:00+03:00

sukhoi superjet 100 (ssj100)

антон алиханов

россия

экономика

комсомольск-на-амуре

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума."С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.

https://ria.ru/20250327/rostekh-2007600727.html

россия

комсомольск-на-амуре

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Наталья Макарова

sukhoi superjet 100 (ssj100), антон алиханов, россия, экономика, комсомольск-на-амуре, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех