https://ria.ru/20250327/superjet-2007781069.html
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet - РИА Новости, 27.03.2025
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet
Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:29:00+03:00
2025-03-27T19:29:00+03:00
2025-03-27T19:46:00+03:00
sukhoi superjet 100 (ssj100)
антон алиханов
россия
экономика
комсомольск-на-амуре
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума."С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007600727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet 100 (ssj100), антон алиханов, россия, экономика, комсомольск-на-амуре, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Антон Алиханов, Россия, Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet
Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного Superjet пройдет в апреле