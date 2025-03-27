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Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet - РИА Новости, 27.03.2025
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19:29 27.03.2025 (обновлено: 19:46 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/superjet-2007781069.html
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet - РИА Новости, 27.03.2025
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet
Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... РИА Новости, 27.03.2025
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2025-03-27T19:46:00+03:00
sukhoi superjet 100 (ssj100)
антон алиханов
россия
экономика
комсомольск-на-амуре
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума."С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007600727.html
россия
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sukhoi superjet 100 (ssj100), антон алиханов, россия, экономика, комсомольск-на-амуре, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Антон Алиханов, Россия, Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
Алиханов назвал сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet

Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного Superjet пройдет в апреле

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкОпытный образец самолета "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре
Опытный образец самолета Суперджет с российскими двигателями ПД-8 во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Опытный образец самолета "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума.
«
"С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.
Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Антон АлихановРоссияЭкономикаКомсомольск-на-АмуреМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
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