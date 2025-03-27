https://ria.ru/20250327/sudan-2007595815.html

В Южном Судане выдали ордер на арест первого вице-президента

В Южном Судане выдали ордер на арест первого вице-президента - РИА Новости, 27.03.2025

В Южном Судане выдали ордер на арест первого вице-президента

Председатель комитета по международным отношениям партии первого вице-президента Южного Судана Риека Машара Реат Муош Танг заявил, что власти страны выдали... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:58:00+03:00

2025-03-27T03:58:00+03:00

2025-03-27T03:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям партии первого вице-президента Южного Судана Риека Машара Реат Муош Танг заявил, что власти страны выдали ордер на арест Машара, передает агентство Франс Пресс. "Мы решительно осуждаем неконституционные действия министра обороны и главы службы национальной безопасности, которые вместе с более чем 20 тяжеловооруженными машинами силой проникли в резиденцию первого вице-президента. Его телохранители были разоружены, и ему был выдан ордер на арест по неясным обвинениям. Предпринимаются попытки его перемещения", - цитирует заявление агентство. Глава миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Николас Хейс ранее заявил, что страна находится на грани возвращения к гражданской войне на фоне разрастающихся внутренних проблем. Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек. Посольство США в Южном Судане опубликовало заявление, согласно которому посольства Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США, а также делегация ЕС осуждают продолжающееся насилие в штате Верхний Нил и обеспокоены сообщениями о задержаниях высокопоставленных должностных лиц без предъявления обвинений. Страны призвали власти Южного Судана к началу диалога для разрешения конфликта и выразили готовность выступить посредниками.

https://ria.ru/20250115/arest-1993792784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южный судан, сша, канада, николас хейсом, оон, евросоюз