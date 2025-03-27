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Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова - РИА Новости, 27.03.2025
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06:48 27.03.2025 (обновлено: 06:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sud-2007602014.html
Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова
Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова - РИА Новости, 27.03.2025
Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова
Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:48:00+03:00
2025-03-27T06:49:00+03:00
происшествия
москва
россия
варшава
ростислав журавлев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество", - сказали в суде. Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html
https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html
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происшествия, москва, россия, варшава, ростислав журавлев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Варшава, Ростислав Журавлев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова

Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИван Паскарь
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Иван Паскарь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество", - сказали в суде.
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СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
24 декабря 2024, 13:40
Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
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25 декабря 2024, 09:46
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
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25 марта, 14:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияВаршаваРостислав ЖуравлевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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