Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова
Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова
Иван Паскарь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество", - сказали в суде.
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Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля.
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Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.