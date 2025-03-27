https://ria.ru/20250327/sud-2007602014.html

Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова

Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова - РИА Новости, 27.03.2025

Суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:48:00+03:00

2025-03-27T06:48:00+03:00

2025-03-27T06:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество", - сказали в суде. Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html

https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html

https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007198330.html

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Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, варшава, ростислав журавлев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)