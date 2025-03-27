https://ria.ru/20250327/stroymaterialy-2007671900.html

"Полипласт" и ВНИИГ совместно разработают инновационные стройматериалы

"Полипласт" и ВНИИГ совместно разработают инновационные стройматериалы - РИА Новости, 27.03.2025

"Полипласт" и ВНИИГ совместно разработают инновационные стройматериалы

Совместные проекты по созданию и апробации инновационных строительных материалов будут осуществлять российский специализированный производственный холдинг по... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:01:00+03:00

2025-03-27T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - Пресс-служба АО "Полипласт". Совместные проекты по созданию и апробации инновационных строительных материалов будут осуществлять российский специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов АО "Полипласт" и Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева. Ученые сосредоточатся на разработке, апробации и производстве химических добавок, сухих строительных смесей, наполнителей и бетонов с последующем внедрением новых продуктов в проекты гражданского и промышленного строительства, в том числе на строящихся объектах Группы "РусГидро". Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали в рамках V научно-технической конференции "Бетон. На стыке наук" генеральный директор АО "Полипласт" Александр Ковалев и генеральный директор ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева Алексей Виноградов. "Меморандум о сотрудничестве с Всероссийским НИИ гидротехники имени Б.Е. Веденеева – это важнейший для отрасли шаг, который объединит усилия и ресурсы наших организаций для проведения совместных разработок и внедрению инновационных продуктов и решений, способствующих повышению энергоэффективности, снижению негативного воздействия на окружающую среду и оптимизацию производственных процессов. Это – инвестиция в будущее этого рынка в нашей стране", – подчеркнул генеральный директор АО "Полипласт" Александр Ковалев. "Заключение соглашения позволит расширить сотрудничество ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и ГК "Полипласт" в сфере составления сложнокомпонентных химических добавок и разработки на их основе инновационных составов бетона. Применение уникальных бетонных смесей ускорит и упростит выполнение строительных работ и как результат сократит затраты на реализацию строительных проектов", - отмечает генеральный директор АО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" Алексей Виноградов. Конференция "Бетон. На стыке наук", которая проходит в павильоне "Атом" на ВДНХ, объединила более 300 участников: представителей крупнейших отечественных строительных организаций, ведущих производителей товарного бетона и железобетонных изделий, ученых академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. В ходе четырех тематических дискуссий участники обсудили актуальные вопросы и задачи, стоящие перед строительной отраслью. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы