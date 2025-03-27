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При стрельбе во Флориде погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
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06:29 27.03.2025 (обновлено: 09:34 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/strelba-2007601553.html
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:29:00+03:00
2025-03-27T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти. &quot;Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи&quot;, — указано в материале.Как отмечается, инцидент произошел в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой. О состоянии пострадавших пока не сообщалось. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250323/tehas-2006809945.html
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в мире, флорида
В мире, Флорида
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека, в том числе трое детей

© CBSНа месте стрельбы в городе Пемброк-Парк, штат Флорида, США. Кадр видео
На месте стрельбы в городе Пемброк-Парк, штат Флорида, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© CBS
На месте стрельбы в городе Пемброк-Парк, штат Флорида, США. Кадр видео
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти.
«

"Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", — указано в материале.

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Как отмечается, инцидент произошел в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.
О состоянии пострадавших пока не сообщалось. Расследование продолжается.
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