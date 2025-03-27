https://ria.ru/20250327/strelba-2007601553.html

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025

При стрельбе во Флориде погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:29:00+03:00

2025-03-27T06:29:00+03:00

2025-03-27T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти. "Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", — указано в материале.Как отмечается, инцидент произошел в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой. О состоянии пострадавших пока не сообщалось. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250323/tehas-2006809945.html

https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида