https://ria.ru/20250327/strelba-2007601553.html
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:29:00+03:00
2025-03-27T06:29:00+03:00
2025-03-27T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли, еще двое пострадали при стрельбе в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти. "Когда полицейские Пемброк-Парка прибыли, они обнаружили женщину и троих детей, погибших на месте. Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи", — указано в материале.Как отмечается, инцидент произошел в многоквартирном доме. Один из жильцов дома рассказал, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой. О состоянии пострадавших пока не сообщалось. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250323/tehas-2006809945.html
https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека
При стрельбе во Флориде погибли четыре человека, в том числе трое детей