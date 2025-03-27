Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии
Публицист Стомахин получил десять лет за распространение фейков об армии
Борис Стомахин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович, ранее дважды судимый, (судимость в установленном порядке не снята и не погашена), признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Федерального закона Nº 63-Ф3 от 25 марта 2022 года); п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, отметили в инстанции.
Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу. Бутырский суд заочно арестовал публициста на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ.