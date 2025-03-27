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Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 27.03.2025
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10:53 27.03.2025 (обновлено: 11:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 27.03.2025
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии
Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:53:00+03:00
2025-03-27T11:08:00+03:00
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович, ранее дважды судимый, (судимость в установленном порядке не снята и не погашена), признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Федерального закона Nº 63-Ф3 от 25 марта 2022 года); п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, отметили в инстанции.Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу. Бутырский суд заочно арестовал публициста на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ.
https://ria.ru/20250326/zygar-2007339072.html
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вооруженные силы рф, происшествия, россия
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии

Публицист Стомахин получил десять лет за распространение фейков об армии

© Фото : аккаунт Бориса Стомахина в Facebook Борис Стомахин
 Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : аккаунт Бориса Стомахина в Facebook
Борис Стомахин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович, ранее дважды судимый, (судимость в установленном порядке не снята и не погашена), признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Федерального закона Nº 63-Ф3 от 25 марта 2022 года); п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 05:05
Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, отметили в инстанции.
Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу. Бутырский суд заочно арестовал публициста на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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