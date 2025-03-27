https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html

Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии

Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 27.03.2025

Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии

Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:53:00+03:00

2025-03-27T10:53:00+03:00

2025-03-27T11:08:00+03:00

вооруженные силы рф

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105565/78/1055657898_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_74ed3b9e8d333f222167552c3ebd0090.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович, ранее дважды судимый, (судимость в установленном порядке не снята и не погашена), признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Федерального закона Nº 63-Ф3 от 25 марта 2022 года); п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания, отметили в инстанции.Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу. Бутырский суд заочно арестовал публициста на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ.

https://ria.ru/20250326/zygar-2007339072.html

https://ria.ru/20250325/feyk-2007193227.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, происшествия, россия