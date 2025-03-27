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США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025
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22:18 27.03.2025 (обновлено: 00:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ssha-2007811082.html
США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg
США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025
США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg
Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева, пишет Bloomberg со РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-27T22:18:00+03:00
2025-03-28T00:17:00+03:00
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.Штаты, по данным агентства, хотят таким образом получить право вето на участие других союзников Украины и подорвать ее планы по вступлению в ЕС. Администрация президента США Дональда Трампа намерена получить приоритетный инвестиционный доступ к проектам в сфере инфраструктуры и добыче природных ресурсов.Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения.Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще 4 процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд. Глава минфина США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, верховная рада украины, в мире
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины, В мире
США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg

Bloomberg: США хотят получить полный контроль над инвестпроектами на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Штаты, по данным агентства, хотят таким образом получить право вето на участие других союзников Украины и подорвать ее планы по вступлению в ЕС. Администрация президента США Дональда Трампа намерена получить приоритетный инвестиционный доступ к проектам в сфере инфраструктуры и добыче природных ресурсов.
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Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения.
Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще 4 процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.
Глава минфина США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.
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СШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСкотт БессентВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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