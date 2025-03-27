https://ria.ru/20250327/ssha-2007811082.html

США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg

США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025

США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg

Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева, пишет Bloomberg со РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-27T22:18:00+03:00

2025-03-27T22:18:00+03:00

2025-03-28T00:17:00+03:00

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

скотт бессент

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.Штаты, по данным агентства, хотят таким образом получить право вето на участие других союзников Украины и подорвать ее планы по вступлению в ЕС. Администрация президента США Дональда Трампа намерена получить приоритетный инвестиционный доступ к проектам в сфере инфраструктуры и добыче природных ресурсов.Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения.Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще 4 процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд. Глава минфина США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html

https://ria.ru/20250327/peremirie-2007721267.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, верховная рада украины, в мире