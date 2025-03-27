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В США предупредили о риске столкновений воздушных судов в Вашингтоне
В США предупредили о риске столкновений воздушных судов в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
В США предупредили о риске столкновений воздушных судов в Вашингтоне
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) предупредил о сохраняющемся риске столкновений в воздухе в районе вашингтонского аэропорта имени Рейгана РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) предупредил о сохраняющемся риске столкновений в воздухе в районе вашингтонского аэропорта имени Рейгана (DCA), несмотря на уже введенные меры безопасности после авиакатастрофы в январе. Ограничения на вертолетные полеты были введены после трагедии 30 января, когда вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате катастрофы погибли 67 человек. Как установило расследование, воздушное пространство над аэропортом оказалось перегруженным, а ранее пилоты уже неоднократно сообщали о случаях опасного сближения воздушных судов. "Министр транспорта США (Шон) Даффи оперативно принял меры по обеспечению безопасности, ограничив полеты вертолетов над рекой Потомак близ аэропорта имени Рейгана до 31 марта, и мы приветствуем это. Однако по мере приближения этого срока NTSB остается обеспокоен значительным риском будущего столкновения в воздухе, учитывая уже выявленные нами факты", - заявила в четверг на слушаниях в сенате США глава NTSB Дженнифер Хомэнди. По ее словам, глава американского минтранса серьезно воспринял срочные рекомендации ведомства. "Я рассчитываю на сотрудничество с ним, исполняющим обязанности главы Федерального управления гражданской авиации (Крисом) Рошело и конгрессом по их реализации в ходе дальнейшего расследования", - подчеркнула она. Несмотря на шаги, предпринятые властями, угроза, по мнению NTSB, все еще остается не устранена.
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в мире, сша, ntsb
В США предупредили о риске столкновений воздушных судов в Вашингтоне
NTSB предупредил о риске столкновений воздушных судов у аэропорта имени Рейгана
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) предупредил о сохраняющемся риске столкновений в воздухе в районе вашингтонского аэропорта имени Рейгана (DCA), несмотря на уже введенные меры безопасности после авиакатастрофы в январе.
Ограничения на вертолетные полеты были введены после трагедии 30 января, когда вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате катастрофы погибли 67 человек. Как установило расследование, воздушное пространство над аэропортом оказалось перегруженным, а ранее пилоты уже неоднократно сообщали о случаях опасного сближения воздушных судов.
"Министр транспорта США
(Шон) Даффи оперативно принял меры по обеспечению безопасности, ограничив полеты вертолетов над рекой Потомак близ аэропорта имени Рейгана до 31 марта, и мы приветствуем это. Однако по мере приближения этого срока NTSB
остается обеспокоен значительным риском будущего столкновения в воздухе, учитывая уже выявленные нами факты", - заявила в четверг на слушаниях в сенате США глава NTSB Дженнифер Хомэнди.
По ее словам, глава американского минтранса серьезно воспринял срочные рекомендации ведомства. "Я рассчитываю на сотрудничество с ним, исполняющим обязанности главы Федерального управления гражданской авиации (Крисом) Рошело и конгрессом по их реализации в ходе дальнейшего расследования", - подчеркнула она.
Несмотря на шаги, предпринятые властями, угроза, по мнению NTSB, все еще остается не устранена.