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WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников

WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников - РИА Новости, 27.03.2025

WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall Street Journal. "В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - говорится в публикации. По данным издания, планируют сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В начале марта телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп