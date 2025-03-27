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WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников - РИА Новости, 27.03.2025
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16:01 27.03.2025 (обновлено: 16:51 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ssha-2007720470.html
WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников
WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников - РИА Новости, 27.03.2025
WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall Street Journal. "В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - говорится в публикации. По данным издания, планируют сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В начале марта телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов.
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в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп
В мире, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп
WSJ: Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников

WSJ: Кеннеди-младший объявит о сокращении 10 тысяч сотрудников Минздрава США

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkЗдание министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне
Здание министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Здание министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall Street Journal.
«
"В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - говорится в публикации.
По данным издания, планируют сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В начале марта телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов.
Илон Маск во время заседания кабинета министров в Белом доме. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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В миреСШАРоберт КеннедиДональд Трамп
 
 
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