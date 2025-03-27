https://ria.ru/20250327/ssha-2007646622.html

Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой

Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой - РИА Новости, 27.03.2025

Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:01:00+03:00

2025-03-27T12:01:00+03:00

2025-03-27T12:01:00+03:00

в мире

технологии

сша

йемен

великобритания

марджори тейлор грин

дональд трамп

майк уолтц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе домой, где существует проблема с мигрантами. Корреспондент пыталась задать вопрос о скандале с перепиской в мессенджере Signal, но Грин перебила и спросила, "из какой она страны". "Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас есть серьезная проблема с мигрантами?" - сказала конгрессвумен корреспонденту Sky News, когда та ответила, что она из Великобритании. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал. Президент США также заявил, что его администрация проведет проверку мессенджера Signal после скандала с утечкой данных об ударах ВС США по Йемену, допустив, что платформа может оказаться дефектной.

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

сша

йемен

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, йемен, великобритания, марджори тейлор грин, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла