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Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой - РИА Новости, 27.03.2025
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12:01 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ssha-2007646622.html
Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой
Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой - РИА Новости, 27.03.2025
Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:01:00+03:00
2025-03-27T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе домой, где существует проблема с мигрантами. Корреспондент пыталась задать вопрос о скандале с перепиской в мессенджере Signal, но Грин перебила и спросила, "из какой она страны". "Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас есть серьезная проблема с мигрантами?" - сказала конгрессвумен корреспонденту Sky News, когда та ответила, что она из Великобритании. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал. Президент США также заявил, что его администрация проведет проверку мессенджера Signal после скандала с утечкой данных об ударах ВС США по Йемену, допустив, что платформа может оказаться дефектной.
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html
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в мире, технологии, сша, йемен, великобритания, марджори тейлор грин, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, Технологии, США, Йемен, Великобритания, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой

Конгрессвумен Грин посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой

© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе домой, где существует проблема с мигрантами.
Корреспондент пыталась задать вопрос о скандале с перепиской в мессенджере Signal, но Грин перебила и спросила, "из какой она страны".
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
25 марта, 22:44
"Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас есть серьезная проблема с мигрантами?" - сказала конгрессвумен корреспонденту Sky News, когда та ответила, что она из Великобритании.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.
Президент США также заявил, что его администрация проведет проверку мессенджера Signal после скандала с утечкой данных об ударах ВС США по Йемену, допустив, что платформа может оказаться дефектной.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
25 марта, 19:23
 
В миреТехнологииСШАЙеменВеликобританияМарджори Тейлор ГринДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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