Конгрессвумен посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой
Конгрессвумен Грин посоветовала корреспонденту Sky News вернуться к себе домой
© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин посоветовала корреспонденту британского телеканала Sky News вернуться к себе домой, где существует проблема с мигрантами.
Корреспондент пыталась задать вопрос о скандале с перепиской в мессенджере Signal, но Грин перебила и спросила, "из какой она страны".
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
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"Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас есть серьезная проблема с мигрантами?" - сказала конгрессвумен корреспонденту Sky News, когда та ответила, что она из Великобритании.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.
Президент США также заявил, что его администрация проведет проверку мессенджера Signal после скандала с утечкой данных об ударах ВС США по Йемену, допустив, что платформа может оказаться дефектной.