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Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева - РИА Новости, 27.03.2025
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04:21 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ssha-2007597091.html
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева - РИА Новости, 27.03.2025
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева
Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:21:00+03:00
2025-03-27T04:21:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
россия
боно (пол дэвид хьюсон)
александр дарчиев
в мире
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла Александра Дарчиева, прибывшего в Вашингтон, свидетельствует рабочее расписание дипведомства США на предстоящий день. "Высокопоставленный сотрудник бюро Боно примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот посла России в США Александра Дарчиева в Вашингтоне", — говорится в официальном расписании госдепа на 27 марта. В ведомстве уточняют, что Боно курирует вопросы отношений США с европейскими и евразийскими государствами. Церемония, как уточняется, пройдет в закрытом для прессы режиме. Ранее в среду Дарчиев заявил журналистам по прибытии в Вашингтон, что его работа в США начинается в период, когда в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для восстановления межгосударственных связей и нормализации деятельности дипломатических представительств.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), россия, боно (пол дэвид хьюсон), александр дарчиев, в мире, государственный департамент сша
США, Вашингтон (штат), Россия, Боно (Пол Дэвид Хьюсон), Александр Дарчиев, В мире, Государственный департамент США
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева

Сотрудник Госдепа Боно примет участие во вручении верительных грамот Дарчиева

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла Александра Дарчиева, прибывшего в Вашингтон, свидетельствует рабочее расписание дипведомства США на предстоящий день.
"Высокопоставленный сотрудник бюро Боно примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот посла России в США Александра Дарчиева в Вашингтоне", — говорится в официальном расписании госдепа на 27 марта.
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В ведомстве уточняют, что Боно курирует вопросы отношений США с европейскими и евразийскими государствами.
Церемония, как уточняется, пройдет в закрытом для прессы режиме.
Ранее в среду Дарчиев заявил журналистам по прибытии в Вашингтон, что его работа в США начинается в период, когда в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для восстановления межгосударственных связей и нормализации деятельности дипломатических представительств.
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СШАВашингтон (штат)РоссияБоно (Пол Дэвид Хьюсон)Александр ДарчиевВ миреГосударственный департамент США
 
 
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