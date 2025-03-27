https://ria.ru/20250327/ssha-2007597091.html

Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева

Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева - РИА Новости, 27.03.2025

Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева

Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:21:00+03:00

2025-03-27T04:21:00+03:00

2025-03-27T04:21:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

россия

боно (пол дэвид хьюсон)

александр дарчиев

в мире

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла Александра Дарчиева, прибывшего в Вашингтон, свидетельствует рабочее расписание дипведомства США на предстоящий день. "Высокопоставленный сотрудник бюро Боно примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот посла России в США Александра Дарчиева в Вашингтоне", — говорится в официальном расписании госдепа на 27 марта. В ведомстве уточняют, что Боно курирует вопросы отношений США с европейскими и евразийскими государствами. Церемония, как уточняется, пройдет в закрытом для прессы режиме. Ранее в среду Дарчиев заявил журналистам по прибытии в Вашингтон, что его работа в США начинается в период, когда в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для восстановления межгосударственных связей и нормализации деятельности дипломатических представительств.

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

https://ria.ru/20250228/posol-2002252175.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), россия, боно (пол дэвид хьюсон), александр дарчиев, в мире, государственный департамент сша