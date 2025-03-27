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Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева - РИА Новости, 27.03.2025
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева
Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:21:00+03:00
2025-03-27T04:21:00+03:00
2025-03-27T04:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла Александра Дарчиева, прибывшего в Вашингтон, свидетельствует рабочее расписание дипведомства США на предстоящий день. "Высокопоставленный сотрудник бюро Боно примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот посла России в США Александра Дарчиева в Вашингтоне", — говорится в официальном расписании госдепа на 27 марта. В ведомстве уточняют, что Боно курирует вопросы отношений США с европейскими и евразийскими государствами. Церемония, как уточняется, пройдет в закрытом для прессы режиме. Ранее в среду Дарчиев заявил журналистам по прибытии в Вашингтон, что его работа в США начинается в период, когда в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для восстановления межгосударственных связей и нормализации деятельности дипломатических представительств.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), россия, боно (пол дэвид хьюсон), александр дарчиев, в мире, государственный департамент сша
США, Вашингтон (штат), Россия, Боно (Пол Дэвид Хьюсон), Александр Дарчиев, В мире, Государственный департамент США
Сотрудник Госдепа примет участие в церемонии вручения грамот Дарчиева
Сотрудник Госдепа Боно примет участие во вручении верительных грамот Дарчиева
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла Александра Дарчиева, прибывшего в Вашингтон, свидетельствует рабочее расписание дипведомства США на предстоящий день.
"Высокопоставленный сотрудник бюро Боно примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот посла России в США Александра Дарчиева в Вашингтоне", — говорится в официальном расписании госдепа на 27 марта.
В ведомстве уточняют, что Боно курирует вопросы отношений США с европейскими и евразийскими государствами.
Церемония, как уточняется, пройдет в закрытом для прессы режиме.
Ранее в среду Дарчиев заявил журналистам по прибытии в Вашингтон, что его работа в США начинается в период, когда в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для восстановления межгосударственных связей и нормализации деятельности дипломатических представительств.