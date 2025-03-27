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США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт - РИА Новости, 27.03.2025
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04:03 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ssha-2007596173.html
США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт
США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт - РИА Новости, 27.03.2025
США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт
Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:03:00+03:00
2025-03-27T04:03:00+03:00
экономика
сша
россия
черное море
swift
россельхозбанк
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова. "У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html
https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html
сша
россия
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экономика, сша, россия, черное море, swift, россельхозбанк, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, США, Россия, Черное море, SWIFT, Россельхозбанк, РЭУ имени Г. В. Плеханова
США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт

Давыдова: у США нет прямых полномочий по подключению банков к SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова.
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США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
Вчера, 22:38
"У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT
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ЭкономикаСШАРоссияЧерное мореSWIFTРоссельхозбанкРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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