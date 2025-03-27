США могут надавить на SWIFT для подключения РСХБ, заявила эксперт
Давыдова: у США нет прямых полномочий по подключению банков к SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова.
"У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT
19 января, 15:19