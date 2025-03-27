https://ria.ru/20250327/ssha-2007594885.html

США намерены ввести пошлины на импортные лекарства

США намерены ввести пошлины на импортные лекарства - РИА Новости, 27.03.2025

США намерены ввести пошлины на импортные лекарства

США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:41:00+03:00

2025-03-27T03:41:00+03:00

2025-03-27T03:41:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1a3357b01b45ffe34046977302254931.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы собираемся ввести пошлины на фармацевтику, чтобы вернуть нашу фармацевтическую промышленность. Мы здесь ничего не производим – все делают за границей, в основном в Китае и Ирландии", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, эта мера направлена на сокращение зависимости США от иностранных поставок жизненно важных препаратов.

https://ria.ru/20250327/tramp-2007586426.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады