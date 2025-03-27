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США намерены ввести пошлины на импортные лекарства - РИА Новости, 27.03.2025
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03:41 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ssha-2007594885.html
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства - РИА Новости, 27.03.2025
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства
США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:41:00+03:00
2025-03-27T03:41:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы собираемся ввести пошлины на фармацевтику, чтобы вернуть нашу фармацевтическую промышленность. Мы здесь ничего не производим – все делают за границей, в основном в Китае и Ирландии", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, эта мера направлена на сокращение зависимости США от иностранных поставок жизненно важных препаратов.
https://ria.ru/20250327/tramp-2007586426.html
сша
китай
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Дарья Буймова
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства

Трамп: США введут пошлины на лекарства, чтобы вернуть их производство к себе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы собираемся ввести пошлины на фармацевтику, чтобы вернуть нашу фармацевтическую промышленность. Мы здесь ничего не производим – все делают за границей, в основном в Китае и Ирландии", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
По его словам, эта мера направлена на сокращение зависимости США от иностранных поставок жизненно важных препаратов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны
00:25
 
СШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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