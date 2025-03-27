https://ria.ru/20250327/ssha-2007594885.html
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства - РИА Новости, 27.03.2025
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства
США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:41:00+03:00
2025-03-27T03:41:00+03:00
2025-03-27T03:41:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США намерены ввести пошлины на импортные медикаменты, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы собираемся ввести пошлины на фармацевтику, чтобы вернуть нашу фармацевтическую промышленность. Мы здесь ничего не производим – все делают за границей, в основном в Китае и Ирландии", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, эта мера направлена на сокращение зависимости США от иностранных поставок жизненно важных препаратов.
https://ria.ru/20250327/tramp-2007586426.html
сша
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США намерены ввести пошлины на импортные лекарства
Трамп: США введут пошлины на лекарства, чтобы вернуть их производство к себе