https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007599010.html

Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025

Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Артиллеристы уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:10:00+03:00

2025-03-27T05:10:00+03:00

2025-03-27T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Артиллеристы уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи в приграничных районах Курской области. "В ходе воздушной разведки подразделениями БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять нашим штурмовикам и зачистить его. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели, пехота ВСУ в укрытии была уничтожена.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)