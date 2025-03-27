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Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
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Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Артиллеристы уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:10:00+03:00
2025-03-27T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Артиллеристы уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи в приграничных районах Курской области. "В ходе воздушной разведки подразделениями БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять нашим штурмовикам и зачистить его. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели, пехота ВСУ в укрытии была уничтожена.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Уссурийские десантники уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Артиллеристы уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в укрытии в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи в приграничных районах Курской области.
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"В ходе воздушной разведки подразделениями БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять нашим штурмовикам и зачистить его. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели, пехота ВСУ в укрытии была уничтожена.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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