https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598851.html

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:10:00+03:00

2025-03-27T05:10:00+03:00

2025-03-27T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность