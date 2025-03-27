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Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:10:00+03:00
2025-03-27T05:10:00+03:00
2025-03-27T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м нанес удар по личному составу и технике ВСУ в Курской области