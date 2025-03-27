https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598672.html

Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2025

Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:04:00+03:00

2025-03-27T05:04:00+03:00

2025-03-27T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА был обнаружен замаскированный блиндаж ВСУ. Расчет принял решение о нанесении удара с использованием FPV-дрона... Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника", - сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки войск "Днепр" продолжает активно применять FPV-дроны для выполнения боевых задач, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм в зоне проведения СВО. "Мы прикрываем пехоту, когда она заходит на точки, на опорники. Больше работаем по блиндажам, работаем также по технике", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Рагнар".

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность