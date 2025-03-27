https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598511.html

"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР

"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.03.2025

"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР

ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:03:00+03:00

2025-03-27T05:03:00+03:00

2025-03-27T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны."Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А приехал на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью БПЛА. Затем расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность