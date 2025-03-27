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"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.03.2025 (обновлено: 08:33 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598511.html
"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР
"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.03.2025
"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР
ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:03:00+03:00
2025-03-27T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны."Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А приехал на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью БПЛА. Затем расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР

Расчет Солнцепека уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А приехал на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью БПЛА. Затем расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.

Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.

Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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