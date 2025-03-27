"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР
Расчет Солнцепека уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А приехал на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью БПЛА. Затем расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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