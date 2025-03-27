https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598018.html

Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"

Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток" - РИА Новости, 27.03.2025

Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"

Бойцы российской группировки войск "Север" полностью лишили ВСУ связи перед операцией "Поток", сообщил РИА Новости боец отряда "Т" с позывным "Бэн". РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:52:00+03:00

2025-03-27T04:52:00+03:00

2025-03-27T04:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396505_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_af9939edf5e902ffb848805bffdb18f3.jpg

КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" полностью лишили ВСУ связи перед операцией "Поток", сообщил РИА Новости боец отряда "Т" с позывным "Бэн". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Они не понимали, откуда мы идем, сколько нас идет. А паника, как показало, самое сильное оружие. Связь накануне у них всю разрушили, уничтожили тылы. И все, у них не было связи, то есть они уезжали в ночи и падали с мостов (разрушенных – ред.), прямо колоннами", - рассказал "Бэн".

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджа, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность