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Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток" - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598018.html
Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"
Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток" - РИА Новости, 27.03.2025
Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"
Бойцы российской группировки войск "Север" полностью лишили ВСУ связи перед операцией "Поток", сообщил РИА Новости боец отряда "Т" с позывным "Бэн". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:52:00+03:00
2025-03-27T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" полностью лишили ВСУ связи перед операцией "Поток", сообщил РИА Новости боец отряда "Т" с позывным "Бэн". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Они не понимали, откуда мы идем, сколько нас идет. А паника, как показало, самое сильное оружие. Связь накануне у них всю разрушили, уничтожили тылы. И все, у них не было связи, то есть они уезжали в ночи и падали с мостов (разрушенных – ред.), прямо колоннами", - рассказал "Бэн".
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
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суджа, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группировки "Север" лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"

Боец с позывным Бэн: российские военные лишили ВСУ связи перед операцией "Поток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" полностью лишили ВСУ связи перед операцией "Поток", сообщил РИА Новости боец отряда "Т" с позывным "Бэн".
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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"Они не понимали, откуда мы идем, сколько нас идет. А паника, как показало, самое сильное оружие. Связь накануне у них всю разрушили, уничтожили тылы. И все, у них не было связи, то есть они уезжали в ночи и падали с мостов (разрушенных – ред.), прямо колоннами", - рассказал "Бэн".
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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