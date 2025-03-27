https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007593754.html

Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области

Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025

Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:16:00+03:00

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курская область

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КУРСК, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. "Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево", — сказал он.Офицер также рассказал, что штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Таким образом, они охватили населенный пункт с двух сторон и перекрыли трассу снабжения оккупационных сил ВСУ.В результате украинские боевики оказались практически полностью заблокированными в Гуево.Сейчас российская артиллерия наносит ювелирно точные удары по позициям киевских военных, засевших в районе спиртзавода, добавил военнослужащий. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.

https://ria.ru/20250327/rosgvardiya-2007557155.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский офицер: "Мотострелки взяли в клещи село Гуево в Курской области" Мотострелки группировки "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости российский офицер. 2025-03-27T03:16 true PT0M49S

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Дарья Буймова

курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф