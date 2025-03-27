https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007593754.html
Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области
Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области - РИА Новости, 27.03.2025
Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:16:00+03:00
2025-03-27T03:16:00+03:00
2025-03-27T08:53:00+03:00
курская область
суджа
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КУРСК, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. "Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево", — сказал он.Офицер также рассказал, что штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Таким образом, они охватили населенный пункт с двух сторон и перекрыли трассу снабжения оккупационных сил ВСУ.В результате украинские боевики оказались практически полностью заблокированными в Гуево.Сейчас российская артиллерия наносит ювелирно точные удары по позициям киевских военных, засевших в районе спиртзавода, добавил военнослужащий. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.
https://ria.ru/20250327/rosgvardiya-2007557155.html
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Российский офицер: "Мотострелки взяли в клещи село Гуево в Курской области"
Мотострелки группировки "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости российский офицер.
2025-03-27T03:16
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PT0M49S
РИА Новости
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области
Бойцы группировки Север взяли в клещи село Гуево в Курской области
КУРСК, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли в клещи село Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки.
«
"Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево", — сказал он.
Офицер также рассказал, что штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Таким образом, они охватили населенный пункт с двух сторон и перекрыли трассу снабжения оккупационных сил ВСУ.
В результате украинские боевики оказались практически полностью заблокированными в Гуево.
Сейчас российская артиллерия наносит ювелирно точные удары по позициям киевских военных, засевших в районе спиртзавода, добавил военнослужащий.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу
.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.