https://ria.ru/20250327/sovfed-2007629212.html

Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы

Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы - РИА Новости, 27.03.2025

Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы

Сенаторы одобрили изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив день воинской славы "9 августа – День окончания Ленинградской... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:33:00+03:00

2025-03-27T10:33:00+03:00

2025-03-27T10:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинград

россия

новгородская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив день воинской славы "9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)". Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. В пояснительной записке отмечается, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке. Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. "Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация "финского блокадного звена", - говорится в документе. -0-

https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404100.html

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996733770.html

ленинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинград, россия, новгородская область, 80-летие победы в великой отечественной войне