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Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы - РИА Новости, 27.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:33 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sovfed-2007629212.html
Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы
Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы - РИА Новости, 27.03.2025
Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы
Сенаторы одобрили изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив день воинской славы "9 августа – День окончания Ленинградской... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:33:00+03:00
2025-03-27T10:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
россия
новгородская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив день воинской славы "9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)". Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. В пояснительной записке отмечается, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке. Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. "Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация "финского блокадного звена", - говорится в документе. -0-
https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404100.html
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ленинград, россия, новгородская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Россия, Новгородская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы

Совфед одобрил закон об установлении 9 августа днем воинской славы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", установив день воинской славы "9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)".
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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В пояснительной записке отмечается, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.
Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
"Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация "финского блокадного звена", - говорится в документе. -0-
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградРоссияНовгородская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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