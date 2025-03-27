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В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.03.2025
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17:55 27.03.2025 (обновлено: 18:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sovbez-2007775955.html
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.03.2025
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:55:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
мигранты
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов. "На заседании межведомственной комиссии СБ РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Мигранты
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов

Медведев обсудил вопросы применения нового режима высылки нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев проводит заседание Совета безопасности РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев проводит заседание Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов.
«
"На заседании межведомственной комиссии СБ РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Россияне устали от поведения отдельных мигрантов, заявил Медведев
31 октября 2024, 20:48
 
РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФМигранты
 
 
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