https://ria.ru/20250327/sovbez-2007775955.html
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.03.2025
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:55:00+03:00
2025-03-27T17:55:00+03:00
2025-03-27T18:56:00+03:00
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
мигранты
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов. "На заседании межведомственной комиссии СБ РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Мигранты
В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов
Медведев обсудил вопросы применения нового режима высылки нелегальных мигрантов