https://ria.ru/20250327/sovbez-2007775955.html

В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов

В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.03.2025

В Совбезе обсудили высылку нелегальных мигрантов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:55:00+03:00

2025-03-27T17:55:00+03:00

2025-03-27T18:56:00+03:00

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

мигранты

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках межведомственной комиссии Совбеза РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов. "На заседании межведомственной комиссии СБ РФ обсудили вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, мигранты