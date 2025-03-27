https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html
FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия
FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия - РИА Новости, 27.03.2025
FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия
Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:25:00+03:00
2025-03-27T13:25:00+03:00
2025-03-27T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда Трампа по отношению к НАТО, сообщает издание Financial Times. "Колебания администрации Трампа в приверженности альянсу НАТО заставили несколько стран поставить под сомнение свою зависимость от американского вооружения", - говорится в материале издания. Как заявил газете менеджер одного из ведущих американских подрядчиков, он обеспокоен тем, что нынешняя политика США может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров. Издание также отмечает, что некоторые страны, ранее закупавшие у США истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы найти им альтернативу, ей могут стать истребители Eurofighter или Rafale. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250322/nato-2006656114.html
https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html
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РИА Новости
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в мире, сша, европа, канада, дональд трамп, пит хегсет, нато, nbc, министерство обороны сша, f-35, eurofighter typhoon, rafale
В мире, США, Европа, Канада, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, NBC, Министерство обороны США, F-35, Eurofighter Typhoon, Rafale
FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия
FT: союзники США при Трампе могут пересмотреть контракты на закупки их оружия