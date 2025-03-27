https://ria.ru/20250327/simonjan-2007689450.html

Симоньян прокомментировала возможный арест главы Гагаузии

Симоньян прокомментировала возможный арест главы Гагаузии - РИА Новости, 27.03.2025

Симоньян прокомментировала возможный арест главы Гагаузии

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, подчеркнув, что РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:31:00+03:00

2025-03-27T14:31:00+03:00

2025-03-27T14:31:00+03:00

в мире

молдавия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, подчеркнув, что "Молдавия не стесняется просто арестовывать тех, кто представляет конкуренцию действующей власти". Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Молдавия вслед за Румынией не стесняется просто арестовывать тех, кто представляет конкуренцию действующей власти. Просто так", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также прокомментировала митинг в поддержку задержанной Гуцул, который проходит в четверг у посольства Молдавии в Москве. "Люди выходят поддержать башкана Гагаузии Евгению Гуцул, которую могут арестовать на 30 суток под надуманными предлогами", - написала Симоньян. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Гагаузская республика была образована 19 августа 1990 года, когда Конгресс народных депутатов объявил ее отдельной от Молдавской ССР в рамках Советского Союза. Однако это решение было немедленно объявлено незаконным молдавскими властями, после переговоров в 1994 году Гагаузии был предоставлен статус автономии в составе Молдавии.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, маргарита симоньян, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул