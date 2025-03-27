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Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам - РИА Новости, 27.03.2025
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11:32 27.03.2025 (обновлено: 13:15 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sijjarto-2007639799.html
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам - РИА Новости, 27.03.2025
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. РИА Новости, 27.03.2025
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БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. "Набираемся сил", — подписал он снимок, опубликованный в Facebook*.На фотографии глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной, на фоне видно главное здание МГУ. Сийярто уже не раз во время визитов в Москву выкладывал фотографии с утренней пробежки по Воробьевской набережной, недалеко от которой расположено посольство Венгрии. Накануне венгерский министр встретился с несколькими российскими коллегами и обсудил двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007464827.html
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в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Сийярто выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Фотография, размещенная Петером Сийярто в социальной сети
Фотография, размещенная Петером Сийярто в социальной сети - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Фотография, размещенная Петером Сийярто в социальной сети
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БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве.
"Набираемся сил", — подписал он снимок, опубликованный в Facebook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сийярто оценил ход переговоров России и США по Украине
Вчера, 15:14
На фотографии глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной, на фоне видно главное здание МГУ.
Сийярто уже не раз во время визитов в Москву выкладывал фотографии с утренней пробежки по Воробьевской набережной, недалеко от которой расположено посольство Венгрии.
Накануне венгерский министр встретился с несколькими российскими коллегами и обсудил двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру
Вчера, 14:53
 
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