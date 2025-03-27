https://ria.ru/20250327/sijjarto-2007639799.html

Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам - РИА Новости, 27.03.2025

Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:32:00+03:00

2025-03-27T11:32:00+03:00

2025-03-27T13:15:00+03:00

в мире

венгрия

москва

россия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007638602_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_74504469380750b81cb54abbe3e4d20e.jpg

БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. "Набираемся сил", — подписал он снимок, опубликованный в Facebook*.На фотографии глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной, на фоне видно главное здание МГУ. Сийярто уже не раз во время визитов в Москву выкладывал фотографии с утренней пробежки по Воробьевской набережной, недалеко от которой расположено посольство Венгрии. Накануне венгерский министр встретился с несколькими российскими коллегами и обсудил двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007464827.html

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html

венгрия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто