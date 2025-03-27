https://ria.ru/20250327/sijjarto-2007639799.html
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам - РИА Новости, 27.03.2025
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:32:00+03:00
2025-03-27T11:32:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил в соцсетях фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. "Набираемся сил", — подписал он снимок, опубликованный в Facebook*.На фотографии глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной, на фоне видно главное здание МГУ. Сийярто уже не раз во время визитов в Москву выкладывал фотографии с утренней пробежки по Воробьевской набережной, недалеко от которой расположено посольство Венгрии. Накануне венгерский министр встретился с несколькими российскими коллегами и обсудил двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам
Сийярто выложил фото с пробежки по Воробьевым горам