https://ria.ru/20250327/signal-2007629989.html
Экс-агенты ЦРУ раскритиковали команду Трампа за утечку данных из Signal
Экс-агенты ЦРУ раскритиковали команду Трампа за утечку данных из Signal - РИА Новости, 27.03.2025
Экс-агенты ЦРУ раскритиковали команду Трампа за утечку данных из Signal
Бывшие представители ЦРУ считают, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу своих военных и дипломатов, когда РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:40:00+03:00
2025-03-27T10:40:00+03:00
2025-03-27T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшие представители ЦРУ считают, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу своих военных и дипломатов, когда обсуждала военные планы в чате мессенджера Signal, куда по ошибке был добавлен журналист, сообщает телеканал ABC. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов. "Она (информация - ред.) на 100% была конфиденциальной. (Команда Трампа по национальной безопасности - ред.) подвела солдат, дипломатов и офицеров спецслужб, не придерживаясь своих собственных правил и указов", - приводит телеканал слова Даррелла Блокера, бывшего оперативного сотрудника ЦРУ. Согласно специалистам, в случае утечки данных войска, наносящие удар, будут подвергнуты опасности, так как проинформированный противник будет располагать временем для нанесения ответного удара. По словам бывшего высокопоставленного военного чиновника, экс-офицера ЦРУ Мика Малроя, "наиболее чувствительной" в таком случае может стать утечка данных не о предполагаемой области удара, а о местонахождении американских военных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.
https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html
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в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, ансар алла, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Ансар Алла, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Бывшие представители ЦРУ считают, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу своих военных и дипломатов, когда обсуждала военные планы в чате мессенджера Signal, куда по ошибке был добавлен журналист, сообщает телеканал ABC
.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.
"Она (информация - ред.) на 100% была конфиденциальной. (Команда Трампа по национальной безопасности - ред.) подвела солдат, дипломатов и офицеров спецслужб, не придерживаясь своих собственных правил и указов", - приводит телеканал слова Даррелла Блокера, бывшего оперативного сотрудника ЦРУ.
Согласно специалистам, в случае утечки данных войска, наносящие удар, будут подвергнуты опасности, так как проинформированный противник будет располагать временем для нанесения ответного удара.
По словам бывшего высокопоставленного военного чиновника, экс-офицера ЦРУ Мика Малроя, "наиболее чувствительной" в таком случае может стать утечка данных не о предполагаемой области удара, а о местонахождении американских военных.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену. Сам Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал.