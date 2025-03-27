https://ria.ru/20250327/shtraf-2007701222.html
Защита Лебедева обжаловала штраф за осквернение религиозных символов
Защита Лебедева обжаловала штраф за осквернение религиозных символов - РИА Новости, 27.03.2025
Защита Лебедева обжаловала штраф за осквернение религиозных символов
В суд поступила жалоба защиты на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов – фото ковра с... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:05:00+03:00
2025-03-27T15:05:00+03:00
2025-03-27T15:05:00+03:00
артемий лебедев
сергий радонежский
иисус христос
русская православная церковь
московский патриархат
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происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В суд поступила жалоба защиты на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов – фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново. Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана". Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он "далек от святости". Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями". Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал. Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился. Суд, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250310/lebedev-2004053296.html
https://ria.ru/20250113/moshenniki-1993463066.html
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артемий лебедев, сергий радонежский, иисус христос, русская православная церковь, московский патриархат, россия, происшествия
Артемий Лебедев, Сергий Радонежский, Иисус Христос, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Россия, Происшествия
Защита Лебедева обжаловала штраф за осквернение религиозных символов
Защита Лебедева обжаловала штраф за три эпизода осквернения религиозных символов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В суд поступила жалоба защиты на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов – фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Протокол на Лебедева
был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского
в Гольяново.
Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана".
Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа
, тогда как сам он "далек от святости".
Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями".
Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал. Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился.
Суд, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ
священного синода Московского Патриархата
, пришел к выводу о виновности Лебедева. Ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.